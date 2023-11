Arrestato a Roseto degli Abruzzi il Latitante Albanese | Doveva Scontare 10 Anni

(Di martedì 21 novembre 2023) Teramo - I carabinieri della Compagnia di Giulianova hanno concluso una latitanza di quasi dieciper un cittadino. L'uomo era ricercato dal 2014 e aveva un provvedimento dell'autorità giudiziaria di Venezia e un mandato di arresto europeo pendenti su di lui. La sua condanna prevedeva diecie otto mesi di reclusione per reati legati alle sostanze stupefacenti. Ilè stato individuato edurante un servizio di controllo dei carabinieri. Mentre si trovava a bordo di un'auto, ha presentato un documento con anomalie evidenti. Questo ha attirato l'attenzione dei militari che lo hanno portato nella caserma di Giulianova. Una volta lì, sottoposto a fotosegnalamento, è emerso il suo status di ...

Arrestato Giovane di Roseto : Estradizione Accolta per Violenza Sessuale in Svizzera

Arrestato latitante albanese sotto falso nome: deve scontare 10 anni

Lo hanno bloccato adegli Abruzzi i militari dell'Arma durante un servizio di controllo. L'uomo era a bordo di una autovettura e ai carabinieri ha fornito un documento che presentava anomalie. ...

ERA RICERCATO DAL 2014: ARRESTATO A ROSETO UN ... Abruzzoweb.it

Arrestato un ricercato a Roseto: deve scontare oltre 10 anni per spaccio Il Martino

ROSETO: FURTO AUTO DELLA ASL ALL’UCA, “SICUREZZA A RISCHIO IN STRUTTURE SANITARIE”

TERAMO – “Abbiamo appreso del furto di una autovettura di proprietà della Asl di Teramo presso l’Uca di Roseto degli Abruzzi dove è di stanza anche la postazione di emergenza del 118”. A renderlo noto ...

Latitante da nove anni arrestato in Abruzzo: doveva scontare dieci anni per spaccio

Un cittadino originario dell’Albania è stato arrestato per spaccio di stupefacenti ... L’uomo era a bordo di una vettura mentre transitava in una strada di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo ...