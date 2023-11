Argentina | la storica vittoria di Javier Gerardo Milei | ovvero il trionfo della ragione sull' ignoranza peronista

(Di martedì 21 novembre 2023) L'si è svegliata! Come si presumeva,ha vinto le elezioni, che passeranno alla storia come le più sporche e manipolate degli ultimi cinquant'anni. Questo è già, di per sé, un merito clamoroso. Il peronismo, creato dal Generale Juan Domingo Perón all'inizio degli anni '40, è st

LIVE Argentina-Nuova Zelanda - Mondiali rugby 2023 in DIRETTA : All Blacks favoriti - Pumas per l’impresa storica

Per Javier Milei il difficile viene adesso - Miglioverde

... perché è indubbiamente vero che in una situazione deteriorata come quella dell'servono ... L'elezione di Milei rappresenta un'opportunitàdi dare applicazione concreta, per lo meno ...

Meloni fa gli auguri a Milei: «Tra Italia e Argentina profondi legami storici» Avvenire

Elezioni Argentina: Javier Milei è il nuovo presidente. I complimenti ... Il Sole 24 ORE

Clitemnestra, Medea e Circe: le figure femminili di Violante si staccano dal mito e interrogano l'oggi

Mai come in questo periodo storico l'immaginario legato al femminile e alle sue ... che si concluderà il 25 novembre al Teatro Argentina con la performance "Qualcosa di lei”, scritto da per Viola ...

"Una presenza maligna". Milei contro Papa Francesco e la Chiesa argentina

Da parte sua, il pontefice aveva messo in guardia dai “pericoli dei clown messianici” durante un’intervista rilasciata ad ottobre all’agenzia stampa argentina Telam ... BellaMa' - 20/11/2023 La ...