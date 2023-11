Area giochi per 14enne morto a Ponticelli | fratello | “ll Comune la inaugurò | ora dice non esiste”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSulla targa in marmo dell’, intitolata ad untragicamente, c’è scritto “di Napoli”. Ma Palazzo San Giacomo, in 16 anni, non l’avrebbe mai affidata a qualcuno. E ora ildel ragazzo afferma: “Almi dicono che l’non”. Lui teme di vederla sparire, inghiottita dalla burocrazia, o dal degrado in cui versa. È una delle storie paradossali di, in periferia orientale. Anche qui c’è un’origine dolorosa. Il nome di Francesco Paolillo, da queste parti, è una ferita aperta. Nel 2005 morì cadendo dal sesto piano di un palazzo in costruzione, in via De Meis, oggi via Miranda. Francesco pagò la sua generosità, precipitando per salvare un ...