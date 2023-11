Appena l' ho sentito mi si è gelato il sangue | Cecchettin | la rivelazione di Crepet | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) A Stasera Italia, striscia di approfondimento politico e sociale di Rete4 condotta da Nicola Porro, si discute del triste caso di Giulia, uccisa dal suo fidanzato ossessivo e geloso, poi fuggito e catturato in Germania dopo una settimana. In Italia si è scatenato il dibattito sull'educazione affettiva da dare ai giovani e sul compito che la scuola ha nel dover aumentare il suo compito, affinché certe tragedie non accadano più. Lo psicologo e scrittore Paolo, però, non è d'accordo, perché ritiene la scuola, di per sé, già la principale esperienza di vita e di crescita dei ragazzi: “La scuola è già affettiva, quando ci vai e non hai studiato niente e probabilmente prenderai un 4 è un'emozione, quando incontri una ragazza in cortile che ti piace è un'emozione. La scuola – spiega lo psicologo – è un contenitore meraviglioso di crescita, ...