Aperta la “cassaforte” degli Agnelli | azioni milioni e un oscuro segreto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 21 novembre 2023) La famigliaè una delle più note e conosciute in Italia, ma pochi conoscevano la storia della “” e del suo.Famiglia(Juvedipendenza.net)Non ci sono dubbi sul fatto che la famigliaè una di quelle che ha saputo imporsi nella maniera più chiara ed evidente nella storia d’Italia del Novecento. E pensare che il loro apporto alla creazione della FIAT non fu immediato, ma Giovannientrò a far parte del neonato gruppo solo in un secondo momento, riuscendo comunque a diventare uno dei fondatori.Naturalmente quando si pensa alla famigliala mente non va unicamente alla FIAT, ma anche la Juventus ha permesso a questo glorioso nome di diventare sempre più conosciuto. Era il 1923 quando la Vecchia Signora fu rilevata dagli ...