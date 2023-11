Anzio – A casa con 60 grammi di cocaina | 2 arresti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato un 30enne e un 24enne, entrambi stranieri, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcuni servizi di osservazione in abiti civili, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa dihanno notato i due stranieri in atteggiamenti sospetti. Ragion per cui, individuata la loro abitazione, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 involucri termosaldati e un involucro di dimensioni maggiori, per un peso complessivo di oltre 60 g dipura. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati 675 euro in contanti, materiale da confezionamento e cinque cellulari ...