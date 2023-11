Anticipazioni Uomini e Donne del 21 11 23 | un clamoroso ritorno nel Trono over | MarcoAntonio Alessio chiude con Roberta Di Padua ma…

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 novembre 2023) Si è registrata oggi una nuova puntata di. Il dating show come sempre condotto e guidato da Maria De Filippi tiene incollati allo schermo numerosi telespettatori che ormai da anni seguono fedeli le vicissitudini amorose e sentimentali dei vari protagonisti. Al centro studio infatti si alternano giovani e, suddivisi appunto in due grandi categorie:Classico e. Qui di seguito riportiamo, grazie al collega Lorenzo Pugnaloni, ledella puntata che si è registrata oggi: Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre! Ha avuto un’ampia discussione con Ida. Per quanto riguarda ildi Ida lei è uscita con un corteggiatore che si chiama Mario.e Alessandro hanno ballato ...