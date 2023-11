Anticipazioni La Promessa 22 novembre | Candela racconta tutta la verità

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nellede Ladel 22decide di direlaal maggiordomo di casaLADEL 22AMMETTE DI NON ESSERE STATA MALE- Per Laè un momento di cambiamento, il rapporto tra Simona eè ormai distrutto, tra le preoccupazioni di tutti. Catalina si sente messa alle strette da Lorenzo e chiede aiuto a Romulo, che la mette in ...