Anna Kanakis | chi è | vita e carriera

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 21 novembre 2023)è morta a 61 anni, ripercorriamodell’ex Missi Italia E’ morta ieri, lunedì 20 novembre a Roma,, modella, attrice, scrittrice con anche un’esperienza politica alle spalle. A darne conferma è stato il marito, Marco Merati Foscarini. L’attrice aveva solo 61 anni e al momento non ci sono dettagli sulla causa della morte. I funerali si terranno il 23 novembre presso la Chiesa di San Salvatore in Lauro., miss Italia, matrimoni, cinema, tv, politica E’ stata molto intensa ladimorta a soli 61 anni a Roma. Città in cui ha vissuto quasi tutta la sua. Nata a Messina il 1 febbraio del 1962 da padre greco e ...