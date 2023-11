Angelo muore a 11 anni | due ospedali poi la diagnosi terribile Una vita spezzata in pochi giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) La comunità di Centola, in provincia di Salerno, è in lutto e si è stretta nel dolore, intorno alla famiglia diLuongo, l’11enne morto a causa di una leucemia fulminante. Il comune ha deciso di proclamare il lutto cittadino., 11, è prima finito in ospedale, a Vallo della Lucania, per poi essere trasportato d’urgenza al Santobono di Napoli, dove purtroppo è morto. La tragedia è avvenuta ine la leucemia fulminante. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità che ora, insieme all’amministrazione comunale, si stringe intorno alla famiglia dell’undicenne. Tanti i messaggi di speranza e di vicinanza alla famiglia che neiscorsi erano arrivati da parte di familiari, amici o anche sconosciuti. Fulmine uccide mamma 34enne, la ...