Andrea G Pinketts | la mamma Mirella | Era un duro col cuore di meringa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) HarperCollins dedica una collana adG.morto nel 2018, la madre: "Eravamo unitissimi, vivevamo insieme Era un genio, non sopportavo le sue fidanzate. Il suo libro migliore? “Lazzaro, vieni fuori”. Adesso anche io scrivo". Poi l'amarezza per quell'Ambrogino arrivato solo dopo la morte: "on ha avuto grandi riconoscimenti in vita per sconce faccende politiche. Lui non si occupava di politica, se ne infischiava proprio, anche se, come il padre, era un liberale...".Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'intervista integrale