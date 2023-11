Ancora problemi con i comandi vocali in Android Auto

Un piano pieno di problemi. L’accordo con l’Albania ancora non c’è - e forse non ci sarà mai

Parigi 2024 : ancora problemi per il surf a Tahiti

Empoli - ancora problemi per Baldanzi. Salta il Napoli e non risponderà alla chiamata dell’Under 21

Ancora problemi per Android Auto - ma alcuni vengono risolti

Ancora problemi per Nothing Chats - il lancio potrebbe essere rinviato

Giulia Cecchettin, Piero Pelù: le strane "scuse" dopo la morte della ragazza

: 'Ma guarda questo. Non ho mai alzato un dito o la voce in quindici anni di relazione, e adesso sarei da rifare Ma roba da matti'; 'No caro Piero. È quel ragazzo che ha deie ora ...

Serie D: ancora problemi per il San Luca, si è dimesso il tecnico CityNow

Stadio Milano: ancora un rinvio, Tar solleva 'problemi di competenza' Affaritaliani.it

Milan, brutte notizie per Pioli: Loftus-Cheek e Kjaer ancora a parte. Le ultime su Pulisic e Calabria

In dubbio anche la presenza di Loftus-Cheek e Kjaer alle prese con problemi muscolari: entrambi oggi hanno svolto un lavoro personalizzato. SPERANZA PULISIC-I prossimi 2/3 giorni saranno fondamentali ...

Fiumicino, il consigliere Roberto Feola (FdI): “Il patriarcato non è una malattia, i problemi sono altri”

“Ho due figlie femmine, non ho insegnato loro che il patriarcato è una malattia – continua il consigliere – Eppure la signora ...