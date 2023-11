Ance Benevento | ad Apice nuovo appuntamento per codice degli appalti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ organizzato per il prossimo 24 novembre presso la sede del Comune diil secondoitinerante organizzato dain merito al. L’iniziativa nasce a seguito del percorso avviato danel mese di giungo presso la Provincia die proseguito a Settembre in Valle Caudina al fine di portare avanti un percorso di collaborazione con le amministrazioni comunali. “Stiamo promuovendo un modello di collaborazione e confronto – spiega il presidente Mario Ferraro – tra stazioni appaltanti ed imprese. Un luogo in cui definire le priorità ed affrontarle congiuntamente. Il...