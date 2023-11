Amnesty | “Intervenire contro il grave peggioramento dei diritti delle donne”

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Da gennaio in Italia sono 105 levittime di omicidio, di cui 85 uccise in ambito familiare/affettivo. Nel Global Gender Gap del World Economic Forum, lo strumento che fornisce un quadro generale sull’ampiezza e sulla portata del divario di genere in tutto il mondo, l’Italia è scivolata quest’anno di 13 posizioni, fino al 79° posto su 146 stati.International, da sempre a favore deie impegnata per l’uguaglianza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenzaleribadisce il suo appello a “mantenere alto il livello di attenzione su questo problema, sollecitando un’azione decisa per fermare l’erosione dei loroe rilanciando un appello a ...