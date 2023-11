Amici | Alessandra Celentano fatta fuori? Un terremoto da Maria De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023)rischia il posto. Dietro la scrivania dida oltre vent'anni, per la maestra di danza l'avventura nel talent di Canale 5 potrebbe essere finita. Colpa dell'ennesima polemica sollevata, quella che l'ha visto protagonista con Elena D'Amario. Le due infatti si sono scontrate Nicholas, che si è esibito in un passo a due con la ballerina. Un'esibizione cheha criticato, ma che non ha trovato d'accordo la coreografa: "Quello che sta dicendo la maestra- riporta Nuovo Tv - non è conforme alla realtà. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche nei confronti del lavoro degli altri". E ancora: "Lei innesca la tecnica trattore, passa sopra agli altri per non farli parlare". Immediata la replica della diretta interessata: "Mi ...