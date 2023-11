Amici 23 | una nuova allieva potrebbe entrare nella scuola | ecco chi è

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 novembre 2023) Ladi23aprire le porte ad un’altra talentuosa. Cosa lo fa pensare? Un enigmatico video su TikTok ha scatenato le speculazioni tra i fan, suggerendo una cantante conosciutaessere la prossima ad, sfidando Holy Francisco in una competizione avvincente.23: la segnalazione di un nuovo ingresso Un video pubblicato su TikTok da Martina Belelli, nota come Bels, ha sollevato le speculazioni tra i fan di23. Nel video, la ragazza ha dichiarato enigmaticamente: “Io se fossi in voi starei attenta nei prossimi giorni del daytime… io vi ho avvertito”. Questo ha portato a pensare che la cantanteessere pronta a ...