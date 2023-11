Amici 23 | Mida e Gaia sono una coppia? Spiazza il commento dell’ex di lui

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 novembre 2023) All’interno della scuola di23 sembra essere scattato qualcosa traDe Martino e l’ex fidanzata del cantante, Lucrezia Fenino, ha espresso la sua opinione al riguardo. Su TikTok, infatti, la ragazza ha condiviso segnali criptici che sembrano fare riferimento alla situazione attuale dei due allievi del talent show. Ma vediamo cosa è successo trae quale è stato ildi Lucrezia.23: un nuovo amore in casetta? La scuola di23 è un terreno fertile per la nascita di nuove storie d’amore, e questa edizione non fa eccezione. Tra gli allievi, stanno emergendo diverse coppie, alimentando l’interesse dei telespettatori. Uno dei legami che ha attirato l’attenzione è quello tra, il cantante di ...