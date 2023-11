Amici 23 | Alessandra Celentano fuori? «Elena D' Amario al suo posto»

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 novembre 2023) Sono vent'anni chesiede dietro la cattedra didi Maria De Filippi e in questo ventennio è stata travolta dalle polemiche per i metodi e i modi severi, a volte considerati eccessivi, nei confronti degli allievi del talent. Anche in questa in nuova edizione la maestra di danza classica ha giudicato severamente le performance dei concorrenti, ma in una delle ultime puntate ha discusso conD'. Dopo che uno degli allievi, Nicholas Borgogni, si è esibito in un passo a due con la ballerina professionista, laha dichiarato: "Ho visto solo baci, abbracci e prese". A quel punto la D'ha preso parola sostenendo: "Quello che sta dicendo la maestranon è conforme alla realtà. Lei ha un atteggiamento ...