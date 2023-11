Amadori | scelto da Valditara per combattere le violenze di genere nelle scuole e quel libro sulle “donne cattive” Lui | «Non mi dimetto»

Leggi su open.online

(Di martedì 21 novembre 2023) Niente dimissioni per Alessandro, l’espertodaperla violenza die finito al centro delle polemiche per la pubblicazione de La Guerra dei sessi. Piccolo saggio sullaria disullaria maschile ela femminile. «Dimissioni? Assolutamente no!», dice all’Ansa. «Nelnon c’è nessun intendimento anti-femminile malo di arrivare a una nuova alleanza tra i generi», spiega, sottolineando inoltre come il capitolo Il diavolo è anche«vuole con un’iperbole dire che l’aggressività non è solo maschile ma anche femminile. Non possiamo ...