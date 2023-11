Amadori | “Aggressività non solo da uomini ma anche da donne”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – "Le polemiche per la mia collaborazione sul tema della violenza di genere al ministero? Preciso che non ho una consulenza, sonoun consigliere del ministro Valditara e seguo alcuni progetti all'Istruzione sull'apprendimento". Lo dice all'AdnKronos Alessandro, il professore finito nella polemica per la nomina a Viale Trastevere a coordinatore del progetto 'Educare alle relazioni'. Nomina che registra le critiche (e pure interpellanze parlamentari) di chi ha ricordato le sue posizioni sul tema della violenza di genere, ritenute da alcuni anti-femministe. Posizioni che però l'autore del libro scritto a ridosso delle ultime politiche con il futuro ministro Valditara, 'L'Italia che vogliamo', con prefazione di Matteo Salvini, ora circoscrive, senza rinnegare: "Hosostenuto cheda parte ...