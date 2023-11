Allarme Onu | con l’impegno attuale riscaldamento di 2 | 9°C entro il 2100

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 novembre 2023) Il rapporto dell’Unep è un chiaro avvertimento che il mondo sta andando nella direzione sbagliata per quanto riguarda il cambiamento climatico. Se non si prenderanno misure drastiche per ridurre le emissioni di gas serra, il pianeta si riscalderà di 2,5-2,9 gradiil. Questi livelli diavrebbero conseguenze catastrofiche per il pianeta e per l’umanità. Le temperature più elevate causerebbero l’innalzamento del livello del mare, l’intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi, la perdita di biodiversità e l’aggravamento della povertà. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso la sua preoccupazione per la situazione, definendo la differenza tra gli impegni degli Stati e ciò che sarebbe necessario per rispettare gli obiettivi dell’accordo di Parigi “un fallimento di leadership, ...