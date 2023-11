Allarme nel quartiere Santa Rita a Lanciano | Foto sospetta davanti alla scuola alimenta psicosi

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Chieti - Nel cuore del, l'è scattato questa mattina in seguito a un post sui social che segnalava la presenza di individui sospettid'Annunzio. La diffusione della notizia ha generato una reazione a catena, portando Carabinieri e Polizia ad intensificare i controlli di sicurezza in prossimità di tutte le scuole cittadine. Parallelamente, un episodio di aggressione ha coinvolto un cittadino indiano, residente nella zona, che è stato presunto erroneamente come la figura ripresa nellasegnalata. Due individui non identificati lo hanno attaccato, suscitando ulteriori tensioni nell'area. Le forze dell'ordine stanno attualmente svolgendo indagini approfondite ...