Alessandro Benetton lancia 2100 Ventures e punta su venture capital

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 21 novembre 2023) L'iniziativa investirà su base pan-europea principalmente in start up attive in B2B SaaS, Climate Tech, Fintech e Data Con la partecipazione al talk ‘Think European: challenges and opportunities for Italian tech ecosystem’,ha tenuto a battesimo a Milano, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei. L’evento si è svolto nella suggestiva location di 21 House of Stories Navigli, la nuova struttura ispirata al concetto di ospitalità ibrida promossa dae Mauroe inaugurata il mese scorso in via Ascanio Sforza a Milano.e la sua famiglia hanno deciso infatti di supportare questa iniziativa, mettendo a disposizione dei founder la propria ...