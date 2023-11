Alchimie culturali | ipotesi di una relazione possibile | Fondazione Bevilacqua La Masa e Confindustria Veneto mercoledì 22 novembre a Palazzetto Tito

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 novembre 2023) In occasione dell’avvio della seconda edizione del progetto, laLa, in collaborazione con, ospita a22alle ore 16 – un incontro di aggiornamento sugli sviluppi dell’iniziativa e di approfondimento sulle tematiche connesse al progetto.nasce con l’obiettivo di favorire la partnership tra imprese e artisti contemporanei nell’intento di generare nuove prospettive nella performance d’impresa. In questa edizione, artisti e aziende stanno lavorando su un tema specifico: la sostenibilità. Durante l’incontro gli 8 artisti selezionati presentano gli elaborati ideati per le 6 ...