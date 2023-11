Albino | scontro tra due auto | i Vigli del fuoco liberano le 3 persone a bordo

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023). Sono dovuti intervenire i Vigili deldi Bergamo per liberare le trecoinvolte nellotra dueavvenuto poco dopo le 8.30 di martedì mattina in via San Benedetto, nella frazione Fiobbio di. Si tratta di due uomini di 59 e 69 anni, e una donna di 64. Sono stati trasportati in ambulanza agli ospedali di Bergamo, Alzano e Seriate per accertamenti, anche se a differenza di quanto sembrava inizialmente, le loro condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.