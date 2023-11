Alba di un nuovo mondo gastronomico

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 novembre 2023) Due giorni di incontri e dibattiti interamente dedicati al futuro della gastronomia: è ciò che avverrà il 26 e 27 novembre al Teatro della Gastronomia allestito nella città piemontese presso la sala storica del teatro sociale albese G. Busca, in piazza Vittorio Veneto. Il festival “Food for Future – Cibo in movimento” coinvolgerà una quarantina di relatori provenienti sia dall’Italia che dal Paese che per questa prima edizione è stato designato come ospite dell’evento, ovvero la Francia. Tutti i partecipanti saranno chiamati a dialogare e confrontarsi sul futuro della gastronomia attraverso riflessioni che terranno conto del valore della biodiversità, della sostenibilità e della creatività in cucina. L’evento è organizzato dalla Città di, nell’ambito dei progetti della Città Creativa Unesco per la Gastronomia, in collaborazione con Luciano Tona, chef e ...