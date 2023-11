Al Tempio di Romolo apre “Lo sguardo del tempo Il Foro Romano in età moderna”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 novembre 2023 – Iloggi si presenta ai visitatori e ai turisti nell’aspetto assunto a partire dagli anni dell’Unità di Italia, dopo una lunga serie di scavi, restauri e sistemazioni durate per tutto il Novecento e ancora oggi in corso. Un paesaggio archeologico in cui è visibile quanto resta di tutti i più importanti monumenti di Roma antica, nella loro lunga e secolare vita. Pochi però conoscono quale sia stato l’aspetto di questi luoghi prima della stagione di scavi e allestimenti più recenti, quando l’area delera uno straordinario paesaggio semi-rurale ai margini della città abitata, che tuttavia rappresentava per viaggiatori ed eruditi di tutta Europa il cuore antico dell’Urbe e uno dei luoghi più amati e celebrati della cultura internazionale. Un paesaggio straordinario, fatto di ...