Al Teatro Sannazaro di Napoli in scena “Materia”

(Di martedì 21 novembre 2023) Al”, uno spettacolo prodotto da Studio Danza con le coreografie di Marco de Alteriis– Lunedì, 27 novembre 2023, alle ore 21:00, a, presso il, va inlo spettacolo di danza contemporanea “”, prodotto da Studio Danza di Anna Sorrentino, con le coreografie di Marco de Alteriis. “L’essenza è tuttavia propriamente forma; sostanza in senso stretto o sostanza prima è l’individuo, e quindi per Aristotele le cose o sostanze concrete sono un sinolo, un insieme, un tutt’uno die forma nel quale la forma rende la cosa quale essenzialmente è”. (cit. Aristotele). È dalla filosofia Aristotelica che nasce l’ispirazione di questa serata di danza ...

I dieci autori più grandi di ogni tempo in Sicilia. Una classifica

... mi piace ricordarlo per il peso specifico monumentale che ha avuto nei confronti delin ... Tasso e. Attribuitegli 30 idilli e 25 epigrammi, il suo modo di fare poesia si eleva così ...

Teatro Sannazaro, Carlo Buccirosso debutta con Il vedovo allegro ilmattino.it

Teatro Sannazaro di Napoli, Carlo Buccirosso debutta con «Il vedovo allegro» ilmattino.it

Il vedovo allegro di Buccirosso al Teatro Sannazaro

Il vedovo allegro, scritto e diretto da Carlo Buccirosso, in scena al Teatro Sannazaro di Napoli fino al 26 novembre.

VALLO DELLA LUCANIA TEATRO LA PROVVIDENZA "DA COSA NASCE COSA" INTERVISTA A GINO RIVIECCIO

Rivieccio: Non so! Ho iniziato a fare l'attore molto prima della laurea, al Teatro Sannazaro. Credo che la mia laurea sia servita ad entrare in alcuni ambienti, ma non a favorire il mio lavoro di ...