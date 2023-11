Agile management | ecco le 5 competenze per innovare davvero

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Labitalia) - Secondo la Forrester's business and technology services survey 2022 la resistenza al cambiamento è una delle sfide principali nell'ambito della trasformazione digitale, con il 21% dei decision makers che conferma come l'implementazione di nuovi processi e capacità sia uno degli aspetti più complessi. Ancora troppo alta poi, secondo l'Osservatorio Assochange, la percentuale di progetti di cambiamento che falliscono o che non sortiscono gli effetti desiderati; solo il 23% del campione può dirsi pienamente soddisfatto. “Tendenzialmente - commenta Irene Vecchione, amministratore delegato di Tack Tmi Italy (Gi Group Holding) - l'viene vista come metodologia di projectper la gestione di nuovi progetti e di processi in generale, ma attenzione: l'ha a che fare ...