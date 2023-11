Afuera! Riuscirà Milei a segare lo statalismo e ricostruire l’Argentina?

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 novembre 2023) È successo l’impensabile, quel che gli analisti chiamano “cigno nero”: in Argentina, uno dei Paesi più statalisti del mondo, Javierè stato eletto presidente. Non ha solo vinto, ma ha trionfato, dando 11 punti di stacco al peronista Sergio Massa. Questo evento era impensabile perchéè un libertario, un economista austriaco, un pensatore politico convinto che lo Stato sia un male e neppure necessario, noto per i modi burberi, per la sua motosega e per i discorsi pieni zeppi di parolacce, fra cui il suo motto “Viva la libertad, carajo!” (carajo ha tante traduzioni possibili, nessuna educata). In Italia, fino a un paio di anni fa, lo conosceva soltanto Leonardo Facco, l’editore libertario che ha tradotto e diffuso per primo i suoi scritti. Oltre ai piccoli circoli libertari semi-clandestini non lo conosceva nessuno. In Argentina era più ...