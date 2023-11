AEW | Leggero infortunio per MJF ma dovrebbe continuare ad apparire in TV Verrà centellinato molto di più?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 novembre 2023) Secondo un report di Sean Ross Sapp di Fightful, MJF sarebbe uscito decisamente acciaccato da Full Gear, con addirittura un doppio problema fisico. Uno riguarda unall’anca, che sarebbe stato trattato nel post-show per rimetterla in posizione corretta, non destando comunque una particolare preoccupazione. Ma non solo, visto che è stato segnalato anche un problemino ad una spalla, anch’esso di poco conto secondo le ultime indiscrezioni. I can confirm I've also heard word of MJF's hip being hurt this weekend. Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) November 20, 2023 Il campionema continuerà ad, la situazione Nonostante questi problemi, MJFadin quel di Dynamite e Collision, con la ...