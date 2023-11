AEW | Collission | record negativo Crollano gli spettatori dello show a causa di Smackdown!

Leggi su aewuniverse

(Di martedì 21 novembre 2023) L’ultima puntata di AEW Collision, trasmessa in diretta Venerdì 17 Novembre su TNT, anziché Sabato 18 come da programma, ha registrato una media di 270.000 tele, secondo quanto riportato dal portale specializzato WrestleNomics. Questo dato rappresenta un calo rispetto alla settimana precedente (396.000 tele). Loha ottenuto uno share0,08 nel target demografico, compreso tra i 18 e i 49 anni, peggiorando rispetto alla settimana precedente (0,11). Si tratta del peggior risultatodalla sua prima puntata. È importante sottolineare che AEW Collision è stato trasmesso in un orario non consueto, competendo direttamente con WWE SmackDown su FOX. L’episodio di questa settimana ha presentato diversi segmenti e match interessanti, con particolare ...