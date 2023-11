Aereo precipita nell’Oceano | la scoperta choc sui passeggeri

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 novembre 2023) Ieri pomeriggio undell’Intelligence militare statunitense si è schiantatoPacifico, nei pressi delle Hawaii, dopo aver oltrepassato la pista di atterraggio. I, dopo il terribile schianto, hanno raggiunto la riva nuotando. In the vicinity of the Hawaii Islands, an American P-8 Poseidon crashed. pic.twitter.com/IuxWjnYoMA— Norman Schumann (@NormanSchumann3) November 21, 2023 Nella giornata di ieri undell’Intelligence militare statunitense si è schiantatoPacifico, nella baia delle Hawaii, dopo aver oltrepassato la pista di atterraggio. I, secondo quanto riferito da «Leggo», sono sopravvissuti nuotando fino a riva. Per fortuna non si registrerebbero vittime coinvolte nell’incidente. Alle ore ...