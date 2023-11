Aereo precipita in mare | la scoperta choc sui passeggeri

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) Unsi è schiantato in acqua dopo che il pilota non è riuscito a frenare a causa del vento e della forte pioggia che in quel momento si stava abbattendo sulla pista di atterraggio dell’aeroporto. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza dello scalo e le persone a bordo del velivolo sono riuscite a mettersi in salvo uscendo dal velivolo e arrivando fino alla pista a nuoto. Fortunatamente nessuna persona è morta nell’incidente. È successo al largo dell’isola hawaiana di Oahu lunedì dopo aver oltrepassato la pista di una base del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, hanno detto funzionari militari. Non ci sono state vittime a bordo dell’P-8A Poseidon, unbimotore multimissione da pattuglia e da ricognizione con la cellula di unBoeing 737, secondo il ...