Stellantis detta le regole al governo : incentivi - costo dell’energia più basso e addio alle norme sugli Euro 7 per aumentare la produzione

Stellantis - accordo col governo sulla produzione in Italia di un mln di veicoli ma a delle condizioni : "Incentivi - costo dell’energia più basso e addio alle norme sugli Euro 7"

“Addio a una persona speciale”. Sport e tv in lutto - l’amato volto sconfitto dalla malattia

Addio al calcio di Quagliarella - Tedeschi : “Lui come Vialli e Mancini”

Morta Anna Kankis, ex Miss Italia e attrice: l'addio a 61 anni

E' morta Anna Kanakis , attrice, scrittrice ed ex Miss Italia originaria di Messina. Aveva 61 anni. Lo conferma' Adnkronos il marito Marco Merati Foscarini. I funerali si svolgeranno a Roma giovedì 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro. La Kanakis ha recitato in diverse commedie anni '...

Anna Kanakis morta, addio all’attrice e scrittrice che vinse miss Italia nel 1977 Il Fatto Quotidiano

Addio all'attrice Anna Kanakis TGLA7

Anna Kanakis, addio all'ex Miss Italia: aveva 61 anni

È morta ieri a Roma l’attrice e scrittrice Anna Kanakis. A confermarlo all’Adnkronos, il marito Marco Merati Foscarini.

Addio all'attrice e scrittrice Anna Kanakis, fu la prima giovanissima a diventare Miss Italia

Figlia di padre greco, nativo di Creta, ingegnere, e di madre originaria di Tortorici (nella parte messinese dei Nebrodi) avvocata, fu la prima ragazza così giovane a essere eletta Miss Italia, dopo ...