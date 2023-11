Addio al volto storico | il calcio italiano in lacrime

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 novembre 2023) Il mondo delè oggi in lutto per la scomparsa di un ex allenatore edi trasmissioni televisive sportive Ennesimo lutto nel panorama sportivo e calcistico. Come se non fossero già state tante, troppe le figure di ex calciatori, dirigenti e sportivi che in questo 2023 hanno lasciato tifosi, appassionati e amici. E, nella giornata di oggi, un’altroha scontutti. È morto all’età di 66 anni Carlo Pogliani, da anni ospite di punta nelle trasmissioni di Telelombardia. Ad ucciderlo sarebbe stato un tumore contro il quale combatteva da tempo e che sembrava fosse in remissione. Per i tifosi del Milan questo nome dovrebbe suonare come familiare, perché Carlo non ha mai nascosto la sua incredibile fede rossonera. Un uomo che non è ...