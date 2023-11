Adani | «Barella | inizio stagione non così alto Ma sempre più completo!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) Al termine di Ucraina-Italia Danieleanalizza il momento di Nicolò, uno dei tanti giocatori dell’Inter utilizzati da Spalletti per raggiungere la qualificazione. IL NOSTRO UOMO – Danieledice la sua su Nicolòdopo la buona prestazione con l’Italia.l’opinionista della trasmissione sportiva di Rai 1: «è il nostro uomo nei trenta candidati al Pallone D’Oro e si vede. Lo ha dimostrato in queste due partite con l’Italia. Senza aver fatto undi campionato e, più in generale, dirispetto ai tre anni con l’Inter, resta comunque un calciatorepiù completo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...