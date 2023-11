Abusi su minori | arrestato a Milano istruttore di arti marziali

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI- Un giovanediè finito in carcere asu ordine di un gip perchè avrebbe abusato di due adolescenti che frequentavano la palestra in cui si allenava. Le accuse contestate dalla pm Rosaria Stagnaro sono di violenza sessuale aggravata e detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Nel cellulare dell'indagato i carabinieri del nucleo investigativo diha trovato anche le immagini delle violenze sulle due minorenni a cui avrebbe offerto da bere e sostanze stupefacenti. L'inchiesta era iniziata a Pavia nei mesi scorsi, dopo la denuncia dei genitori delle ragazzine, e poi trasmessa aper competenza distrettuale per i reati di pedopornografia.