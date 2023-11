Abodi | 'A Milano c'è un problema | San Siro va adattato al futuro E su Milan e Inter'

(Di martedì 21 novembre 2023) Andrea, ministro per lo Sport, èvenuto dal palco del DLA Piper Sport Forum "La nuova sfida del calcio: combinazione...

Olimpiadi Milano-Cortina - Abodi con Zaia : “Stiamo cercando di capire come mantenere gli impegni presi con la candidatura”

Milano-Cortina : Abodi "Detto no a pista da bob perché coperta è corta"

Stadio Milano, Abodi: 'Mi auguro che San Siro si possa adattare al futuro'

'Nuovi stadi aRegistro positivamente che il progetto del Milan va avanti, l'Inter ha la sua progettualità, ... Così il ministro dello sport, Andrea, intervenuto al Dla Piper Sport Forum '...

CONI, riunione Giunta Nazionale: sviluppi su Milano Cortina e Giochi del Mediterraneo

Milano Cortina e Giochi del Mediterraneo ... Una degli ultimi aggiornamenti, riguardava la dichiarazioni del Ministro dello Sport Andrea Abodi, il quale, come riportato da AGI, durante l’evento ...

Milano-Cortina 2026, in alto mare la pista di bob e il laboratorio antidoping. Malagò: “E' un calvario”

“No, non si può parlare di fallimento dell'organizzazione e non mi sono pentito di aver portato in Italia le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026": così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conf ...