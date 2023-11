Abbiamo trovato il centrale giusto per la Nazionale?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 21 novembre 2023) Dalla metà del secondo tempo iniziamo a ritirarci. Il possesso palla ucraino comincia a salire stabilmente oltre il 60%, mentre le nostre rotazioni a centrocampo sembrano essersi inceppate. Non riusciamo più a eludere la pressione avversaria. Ci affidiamo ai lanci lunghi per Scamacca, entrato all’inizio del secondo tempo per Raspadori, che però sembra avere altro per la testa. Non ce la sentiamo nemmeno di allontanarci troppo dall’area di rigore. Richiede troppo sforzo, in uno stadio assordante e per gran parte ostile, andare oltre all’evidenza che in fondo ci basta difendere lo 0-0 per passare. D’altra parte, da sempre, è nella nostra area che andiamo a cercare le risposte quando siamo in difficoltà. Non c’è niente da fare, siamo fatti così. I nostri riflessi primordiali, però, si scontrano negli ultimi tempi con una nuova consapevolezza: non siamo più la...