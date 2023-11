A17 Pro | Processore Avanzato per iPhone 15 Pro e Pro Max

Il nuovo iPad Mini 7 non sarà più così mini

A governare il sistema dovrebbe pensarci il noto chip Applevisto sugli iPhone 15, mentre rimarrà saldamente al suo posto la porta usb type - c , ormai già presente da anni su questa ...

Il nuovo iPad Mini 7 non sarà più così mini WIRED Italia

Apple pubblica un nuovo spot incentrato sulle prestazioni chip A17 ... iSpazio

iPhone 15 Pro Max review: Apple’s superphone weighs less and zooms further – The Guardian

C, 5x camera and new action button make for the biggest iPhone upgrade in yearsApple’s latest, most expensive superphone is a big step ...

iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro Max(Video)

Apple's new iPhones have been available for a couple of months, we have already seen a range of videos on the handsets and now we get to find out how the ...