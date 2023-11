A12 | 24 novembre notte chiusa per 5 ore entrata Torrimpietra

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 novembre 2023) Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 24, saràl’di, in entrambe le direzioni – Roma e Civitavecchia. In alternativa si consiglia di utilizzare: inverso Roma: Maccarese Fregene o, in ulteriore alternativa, percorrere la SS1 Aurelia, in direzione di Roma; inverso Civitavecchia/SS1 Aurelia: Cerveteri Ladispoli. (Com/Red/Dire)