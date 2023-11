A me piacciono le coccole ma al mio ragazzo no | come lo convinco?

Leggi su dilei

(Di martedì 21 novembre 2023) Non è facilissimo lasciarsi andare alla dolce arte delle. Esporsi ad effusioni e tenerezze è un rischio al quale molti non vogliono sottostare. Accettare di farsi abbracciare, baciare e toccare con la sola intenzione di darsi affetto e non con quella di fare sesso, per una certa categoria di uomini è inappropriato e poco virile. A noi invece letanto. Forse perchè intuiamo il loro profondo significato. Via libera all’ormone dell’amore Evidentemente noi percepiamo l’importanza fisica e chimica dello scambio di abbracci, carezze e baci. I gesti di vicinanza e intimità producono una reazione neurobiologica nel nostro cervello che porta alla disposizione positiva verso l’altro, all’accudimento reciproco, alla fiducia nell’altro e alla protezione. Si verifica il rilascio di ossitocina, l’ormone dell’amore, che ...