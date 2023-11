A Cerveteri arriva lo sportello d’ascolto per la comunità lgbtqia+

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023), 21 novembre 2023- “Uno spazio per ascoltare, comprendere e aiutare. Uno spazio in cui ci si possa sentire liberi, seguiti. Uno spazio in cui valgano i diritti, in cui chiunque abbia bisogno potrà rivolgersi per essere aiutato e seguito con professionalità, rispetto e privacy”. Così, Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di, annuncia l’apertura in Piazza Risorgimento n.1 dellorivolto allainserito nel progetto “Credi in te stesso”, coordinato dalla società cooperativa “Il Melograno”, e che sarà operativo, a partire da domani, mercoledì 22 novembre, tutti i mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. “Loè rivolto a tutte le persone che sentono di vivere una discriminazione, che si sentono in pericolo, che ...