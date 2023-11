(Di martedì 21 novembre 2023) Milano, 21 nov. (Lab) - "L'unnello sviluppo dell'ine come imprenditori abbiamo il dovere di credere nelle straordinarie potenzialità dei giovani talentini che hanno bisogno di guardare al futuro con fiducia". Lo afferma Alessandro, promotore del progetto 2100 Venturs, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founderni ed europei. "Dobbiamo essere consapevoli della forza delle nostre imprese e dell'esistenza tra noi di tanti giovani imprenditori incredibilmente talentuosi - evidenzia ancora-. 2100 Ventures nasce proprio per aumentare le probabilità di successo di questi giovani ...

A. Benetton - ‘Italia avrà ruolo chiave per innovazione sostenibile in Europa’

A. Benetton - ‘Italia avrà ruolo chiave per innovazione sostenibile in Europa’

A. Benetton - ‘Italia avrà ruolo chiave per innovazione sostenibile in Europa’

A. Benetton - ‘Italia avrà ruolo chiave per innovazione sostenibile in Europa’

Passaggio a Nordest

... financo politici, visti attraverso il caleidoscopio della cosiddetta "locomotiva d'", che ... tra titubanze, anche senza traumi apparenti, mentre i Marzotto, i, i De' Longhi, Rana, Renzo ...

A. Benetton, 'Italia avrà ruolo chiave per innovazione sostenibile in Europa' Adnkronos

MONIGO IN BEER: SCOPRI GLI EVENTI E LE INFO BIGLIETTI PER ... Benetton Rugby

Innovazione, Alessandro Benetton lancia 2100 Ventures e punta su venture capital

Con la partecipazione al talk 'Think European: challenges and opportunities for Italian tech ecosystem', Alessandro Benetton ha tenuto a battesimo a Milano 2100 Ventures, nuova iniziativa dedicata a s ...

Nasce 2100 Ventures, nuovo VC europeo supportato da Alessandro Benetton

Nasce 2100 Ventures, nuova iniziativa dedicata a startup e giovani founder italiani ed europei, che investirà principalmente su base pan-europea ...