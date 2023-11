5 Tecnologie del Futuro | Esplora Implicazioni e Innovazioni

Leggi su windows8.myblog

(Di martedì 21 novembre 2023) Il libro “Leche cambieranno il mondo!” di Germano Costi è un viaggio emozionante nell’era dellee delle scoperte.ilattraverso le 5più rivoluzionarie, offrendo una prospettiva affascinante su come queste influenzeranno il nostro mondo. Il testo, presentato il 21 settembre 2023 in copertina flessibile, non … ?