21 novembre 1973 | la partita fantasma | Cile-U R S S VIDEO

GLI 80 ANNI DI UNA FEMMINISTA CON LA RACCHETTA

212023 Domani, il 22, Billie Jean King arriva alla bella età di 80 anni. Sempre in forma e pimpante, almeno a ...e donne che per la prima volta fu raggiunta agli US Open del. ...

21 novembre 1973, una farsa compie 50 anni. La partita fantasma in Cile (senza avversari) TUTTO mercato WEB

La Grecia ricorda il "Cinquantesimo del Polytechnìo" Affarinternazionali

Sant'Elpidio a Mare, sabato 25 novembre al Cicconi per la giornata nazionale contro la violenza sulla donna in scena Non una di più, non una di meno

SANT'ELPIDIO A MARE - Sabato 25 novembre il Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare apre con un appuntamento nell'ambito della Giornata nazionale ...

Dall’austerity all’elettrico, il Mauto racconta la mobilità moderna

Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino riflette su un aspetto centrale dell’attualità : l’utilizzo dell’energia nelle auto del presente e del futuro ...