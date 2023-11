20 Novembre 2023 – Israele - parenti ostaggi lasciano incontro con i membri del Gabinetto di guerra in segno di protesta

21 Novembre 2023 – Stati Uniti - i repubblicani alla Camera hanno emesso mandato di comparizione per statista del consigliere speciale Indagini contro Hunter Biden

21 Novembre 2023 – Stati Uniti - i repubblicani alla Camera hanno emesso mandato di comparizione per statista del consigliere speciale Indagini contro Hunter Biden

Domenica 26 novembre 2023 - (XXXIV Domenica del Tempo ordinario

Prima Lettura Dal libro del profeta Ezechièle Ez 34,11 - 12.15 - 17 Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo ...

26.11.2023 Il Manifesto

Pagelle Milan Fiorentina 1-0 del 25 novembre 2023 Milan Night

Oroscopo Paolo Fox 26 novembre: amiche dello Scorpione, tra qualche giorno un ragazzo vi stupirà. Ariete, giornate piene a lavoro

Oroscopo Paolo Fox di domani, 25 novembre 2023. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale. Leggi altro su Oroscopo Più. Ariete (21… Leggi ...

"Sbagliato fare differenze tra vittime. Violenze anche sulle donne israeliane". Il 25 novembre della comunità ebraica al ghetto di Roma

Una ragazza abusata sessualmente durante un Festival di musica va a esporre denuncia per stupro a una presunta “polizia mondiale” che, appena scopre che si tratta di una vittima israeliana, pur scusan ...