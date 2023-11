19 anni fa fu assassinata Gelsomina Verde | la ragazza di Scampia raccontata in “Gomorra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Secondigliano, Casavatore, Arzano, Mugnano,: nomi di luoghi che conosce solo chi ci è nato ma che nel 2004 riempirono le pagine della cronaca nera. In uno di questi posti dimenticati da Dio e purtroppo, a lungo, anche dalle istituzioni, il 21 novembre del 2004 venne barbaramente uccisa, vittima della camorra. In quei mesi si stava consumando una delle peggiori guerre tra clan, i Di Lauro e gli Amato-Pagano, nel quartiere delle “vele”. Lei in quel posto maledetto ci era nata ma aveva fatto scelte diverse. Lavorava come operaia in una fabbrica, e spesso andava in carcere come volontaria. Aiutava i bambini con il doposcuola, nella speranza di strapparli alle vite violente a cui sembravano destinati. Non era una dentro al “sistema” ma si era invaghita di uno di loro. Si era innamorata di un tale Gennaro Notturno, ...