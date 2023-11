«10 ostaggi liberi al giorno per 5 giorni di tregua» L’intesa Israele-Hamas appesa a un filo La destra di Smotrich e Ben Gvir | «Pessimo accordo»

Ipotesi di accordo tra Israele e Hamas : tre palestinesi liberi per ogni ostaggio

Gaza - ostaggi liberi in cambio di una tregua : intesa a un passo. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra e conferma : «Buone notizie in arrivo»

Media : l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il Parlamento di Hamas a Gaza | I miliziani : "50 ostaggi liberi in cambio di tre ...

Israele-Hamas - pronto l’accordo in Qatar : «50 ostaggi liberi in cambio di 3 giorni di tregua». In corso l’assalto Idf nell’ospedale di Al Shifa